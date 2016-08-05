Якутск, 5 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Якутии тарифы на жилищные услуги в июле выросли на 11,5%, и это самое существенное увеличение среди регионов РФ, кроме Севастополя. Повышение глава ТСЖ «МЖК», представитель гордумы Якутска Сергей Синяев объяснил тем, что жилищный фонд в Якутии очень быстро ветшает из-за суровых погодных условий, а потому нуждается в особом уходе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка. Электричество

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По словам главы ТСЖ, если не следить как следует за состоянием домов, при низких температурах они чрезвычайно быстро приходят в плачевное состояние, и потом восстанавливать их ещё дороже. Усугубляют положение коммунальных компаний и ресурсоснабжающие организации, переложившие на их плечи компенсацию потерь ресурсов из-за воровства, неуплаты или иных причин.

«В итоге деньги будут получать ресурсоснабжающие организации, а небаланс оплачивать управляющие компании, — отметил Сергей Синяев. — У нас всегда так, потому что у ресурсоснабжающих организаций лобби очень мощное».

Он пояснил, что бороться с ресурсоснабжающими организациями очень сложно: «Мы поставлены в неравные условия: им всё, а нам ничего. Поэтому тут в большей степени вопрос касается министерства строительства РФ, и Госдумы, которая идёт на поводу у поставщиков ресурсов. Все ресурсы сосредоточены в их руках, и они продвигают свою законодательную базу так, как им выгодно. При этом попытки сдерживать рост тарифов со стороны УК и ТСЖ бледные, и пока систему не сбалансируют — так и будет».

Как сообщало ИА REGNUM, России в июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем выросли на 4,1%. Наиболее значительно увеличились тарифы на водоотведение — на 7,4%, отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию — на 4,7−5,8%. Жилищные услуги более всего подорожали в Севастополе — на 13,2%, Республике Саха (Якутия) — на 11,5%, г. Санкт-Петербурге — на 11,3%, г. Москве — на 7,8%.