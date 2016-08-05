Тверь, 5 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Ход подготовки к открытию главной культурной достопримечательности Верхневолжья — Тверского императорского дворца — оценили 4 августа председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин и исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. Также памятник архитектуры XVIII века посетили вице-спикер Госдумы РФ Владимир Васильев, заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Валентина Терешкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области

В последние годы Тверской императорский дворец находится на реставрации. Сейчас работы в главном корпусе завершены, здесь оформляется экспозиция областной картинной галереи. Для массового посещения туристами дворец откроют уже осенью.

Параллельно идут работы по благоустройству прилегающей территории, восстановлению придворцового комплекса, в который, помимо основного корпуса, входят дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

Сергей Нарышкин отметил высокую значимость Тверского императорского дворца как объекта культурного наследия федерального масштаба. «Областная картинная галерея — это жемчужина не только Твери и области, но и важная часть духовной, культурной жизни России», — сказал Сергей Нарышкин., добавив, что федерация заинтересована в дальнейшем развитии и сохранении Императорского дворца.

Игорь Руденя обозначил, что при благоустройстве территории и восстановлении придворцового комплекса необходимо обеспечить такое же высокое качество работ, как и при восстановлении главного корпуса.

Владимир Васильев заметил, что руководство региона уделяет особое внимание развитию культурного и туристического потенциала Верхневолжья: «Игорь Михайлович — человек, который серьезно относится к своему делу, нацелен на развитие туристической отрасли, которая является в том числе источником пополнения бюджета».