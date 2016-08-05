Женева, Швейцария, 5 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), могли захватить 4 августа до 3 тыс. граждан Ирака, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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С таким заявлением агентство международной организации выступило в рамках ежедневного доклада относительно событий в Ираке.

«Верховный комиссар ООН по делам беженцев получил сведения о том, что группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) захватила 4 августа до трех тысяч внутренне перемещенных лиц из селений в округе Хавиджа провинции Киркук, стремящихся попасть в город Киркук», — заявили в ведомстве.

«По некоторым данным, 12 из внутренне перемещенных лиц были убиты после пленения», — указывается в докладе управления.