Москва, 5 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Для опекунов и попечителей предлагается ввести ряд налоговых льгот, а также вернуть им право на индексацию пенсии, если они являются пенсионерами, и право на ряд других социальных выплат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Еврейской автономной области.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Сейчас органы опеки и попечительства заключают с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Вследствие этого опекун или попечитель признается налоговыми органами работающим гражданином: из его дохода удерживается 13% НДФЛ, а также взносы во внебюджетные фонды — ПФР, ФСС и ФОМС. В связи с этим фонды прекращают выплаты, положенные неработающим гражданам РФ, например, такие как ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, отмечают авторы законопроекта. Кроме того, если опекун или попечитель является пенсионером, с 1 февраля 2016 года он лишился права на индексацию своей пенсии, поскольку для работающих пенсионеров она не производится.

«Прекращение этих выплат значительно ухудшает материальное положение опекунов и попечителей и влечет за собой случаи отказа граждан от выполнения обязанностей опекунов как совершеннолетних недееспособных граждан, так и несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — указывают авторы инициативы, подчеркивая, что отказы от опеки влекут дополнительную нагрузку на бюджеты по содержанию сети детских домов.

Законопроект предполагает исключение вознаграждения опекунов и попечителей из налогооблагаемой базы по налогу на доходы физлиц и из базы, подлежащей обложению страховыми взносами. Таким образом документ предполагает, что из вознаграждения опекунов не будут удерживаться НДФЛ и страховые взносы, кроме того, опекунам и попечителям будут выплачиваться положенные неработающим гражданам выплаты и индексация пенсии, если они достигли пенсионного возраста.