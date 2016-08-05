Москва, 5 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Окружающая среда изменилась. Необходимо готовиться к новым угрозам, заявил на пресс-конференции 5 сентября заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАМН Виктор Малеев. По его словам, заражение сибирской язвой на Ямале — только начало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

goloskarpat.info Марлевая повязка

«Изменения климата преподнесут еще не один сюрприз», — заявил Малеев.

Эксперт отметил, что в ближайшей и долгосрочной перспективах кроме сибирской язвы возможно возвращение новых опасных заболеваний. В частности, будет распространятся лихорадка Зика, заражение инфекциями сточных вод, а также клещи. «Климат будет влиять на человек и на переносчиков, инфекции будут перемещаться», — отметил он.

В свою очередь, директор института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семенов заявил, что в июле 2016 года в районе Ямала аномалия была 8 градусов. «Для этих широт это колоссальная аномалия», — уточнил он. По его словам, вспышка сибирской язвы как раз и наблюдалась на фоне крупной и продолжительной аномалии.

«Осадки в течение июня выпадали крайне неравномерно от 20−30 процентов от нормы (23−60 мм в июне и 32−69 мм в июле)», — уточнил он. По прогнозам специалиста, в ближайшие пять-семь снизится пожарная опасность на Ямале благодаря осадкам.

Напомним, карантин из-за сибирской язвы введен с 25 июля 2016 года в районе ЯНАО. Погибли более 2,3 тысяч оленей. По данным местных властей причиной вспышки инфекции стало аномальное для Крайнего Севера тепло (жара до 35 градусов).