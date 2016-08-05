Москва, 5 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. По итогам шести дней состязаний Армейских международных игр (АрМИ-2016) первые два места в общекомандном зачёте заняли команды военнослужащих России и Китая по итогам шести дней состязаний Армейских международных игр-2016 (АрМИ). Об этом сегодня, 5 августа, заявил главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщили в Минобороны РФ.

wusuobuneng.com Российские и Китайские флаги

«Предварительно на первом месте — команда России, выступающая в различных конкурсах. На втором месте — команда Народной освободительной армии Китая и на третьем месте — Казахстан. Все конкурсы уже начались и во всех идёт напряжённая борьба», — сказал Горбатенко.

По его словам, некоторые команды очень сильные, интрига сохраняется. Так в соревновании «Верный друг», где завершился второй этап, в личном первенстве среди расчётов собаководов все три места занимают представители Китая. В «Военно-медицинской эстафете» среди женских команд первое и второе места за Китаем, третье за Казахстаном, а среди мужских команд все три места заняли китайские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Армейские международные игры-2016 проходят с 30 июля по 13 августа в России и Казахстане. Всего в 23 конкурсах АрМИ-2016 принимает участие 121 команда из 19 стран мира. Самыми многочисленными стали команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

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Напомним, впервые Армейские международные игры прошли с 1 по 15 августа 2015 года на 10 армейских полигонах в разных регионах России — в Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани, Саратове. В играх принимали участие представители 17 стран. Победителем «АрМИ-2015» стала российская команда.