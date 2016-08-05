Москва, 5 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Россия отдаёт себе отчёт в ответственности, лежащей на плечах Армении и Азербайджана в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Достижение компромисса предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение. Мы полностью отдаём себе отчёт в том, какая ответственность лежит на плечах руководства Азербайджана и Армении. Приветствуем конструктивный настрой, который преобладал на последнем саммите по урегулированию конфликта, состоявшемся 20 июня этого года в Санкт-Петербурге», — сказал Путин в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж».

По его словам, итоговой целью урегулирования должна стать «договорённость, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побеждённым, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении».

По словам Путина, Россия готова поддержать «тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлечённые стороны, выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования».

Напомним, ранее российские власти встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим также, что 20 июня в Санкт Петербурге Владимир Путин встретился по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, после чего лидеры трёх стран провели трёхстороннюю встречу.