Пекин, 5 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало доклад, согласно которому до конца августа на Китай обрушатся несколько сильнейших тропических ураганов. Ухудшение погодных условий синоптики связывают с влиянием природного феномена Эль-Ниньо.

67gu.com Тайфун

«В течение двух недель над Тихим океаном сформируются 2−3 тайфуна, которые, вероятнее всего достигнут берегов Тайваня, а затем и юго-восточного побережья КНР. Наибольший урон будет нанесен провинциям Фуцзянь, Гуандун и Хайнань», — сообщается в докладе метеорического бюро.

Государственное управление по контролю наводнений и засухе уже начало готовится к ухудшению погодных условий. Достигший побережья КНР тайфун «Нида» нанес ущерб сразу 5 провинциям Китая, затронув жизни 682 тыс. местных жителей. Однако благодаря готовности аварийных служб и населения, властям КНР удалось избежать огромного количества жертв. В частности, благодаря смс-оповещению жители провинций, пострадавших от удара стихии, смогли оперативно получать информацию об изменениях погоды, пишет «Чжунго жибао».

Провинция Цзянси за последние 3 года потратила 10 млрд юаней ($1,5 млрд) на развитие и поддержание инфраструктуры, предотвращающей затопление городов и сельских районов. С 21 марта на территории КНР было зарегистрировано 28 крупных наводнений, вызванных рекордным количеством осадков.