Тверь, 5 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В любви к Твери и жителям Тверской области призналась первая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Валентина Терешкова, посетившая регион 4 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области

Валентина Терешкова побывала на площади в Твери, носящей ее имя, где встретилась с горожанами.

«Я и раньше неровно дышала к вашему городу и людям, а теперь просто влюблена, — сказала Валентина Терешкова. — Здесь удивительно добрые люди, преданные родному краю. Тверская область — центр России, ее необходимо вывести на новый уровень. У исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени есть такой настрой».

В память о своем посещении Твери Валентина Терешкова подписала информационный аншлаг, который закрепили на фасаде одного из зданий площади ее имени. О том, как менялся архитектурный ансамбль этого места, и как оно преобразилось в последнее время, все присутствующие могли увидеть на фотографиях и эскизах.

Площадь, названная именем Валентины Терешковой — не единственное, что связывает легендарную женщину-космонавта с городом. Позывной Валентины Терешковой во время ее полета в космос был «Чайка» — в Твери же есть одноименный микрорайон, который посетила гостья.