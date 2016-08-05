Кемерово, 5 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Кемерово 58 дольщиков пострадали в результате мошенничества при строительстве трех жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Кузбасса. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Ущерб причинен в размере более 136 млн рублей.

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Как рассказали в прокуратуре, при строительстве трех жилых домов на проспекте Молодежном, улицах Гагарина и Двужильного были нарушены требования закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Застройщик получил более 136 млн рублей от 58 человек, заключив с ними лишь предварительные договоры участия в долевом строительстве, не зарегистрированные в установленном законом порядке. В связи с этим у дольщиков возникают проблемы при предъявлении требований о получении жилых помещений в строящихся домах.

Строительство одного дома ведется с 2008 года, двух других — с 2012 года. Как отметили в ведомстве, средств, полученных застройщиком, достаточно для завершения строительства, однако до настоящего времени оно не закончено, сроки сдачи объектов в эксплуатацию неоднократно переносились.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, это первое крупное уголовное дело «обманутых дольщиков» возбужденное в 2016 году. «Для Кузбасса, по сравнению с другими регионами, эта проблема не характерна. У нас нет такой проблемы как таковой, есть мелкие задержки по срокам, но все в пределах нормы», — отметили в пресс-службе.