Москва, 5 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. На площади возле плавательного центра в столичных «Лужниках» установят сухой фонтан. Водную чашу фонтана расположат не на поверхности, а под землей, на одном уровне с тротуарным покрытием. Вверх будут бить 144 струи воды с цветной подсветкой, сообщается на портале столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

«В «Лужниках» будет реализовано много хороших задумок, например сухой фонтан на площади перед плавательным бассейном. По внешнему облику он будет напоминать фонтан на Крымской набережной, только меньший по размерам», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь фонтана составит 324 квадратных метра. Высоту подачи воды и схему разбрызгивания будут регулировать через специальные распылители. Также фонтан оборудуют системой динамического освещения, при котором он будет переливаться разными цветами.

«В дни больших мероприятий фонтан можно будет отключать. Это позволит создать беспрепятственный проход к бассейну от станции метро «Воробьёвы горы», — отметил Кузнецов.

Добавим, реконструкция стадиона идёт в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, первый сухой фонтан в столице был установлен в Бабушкинском парке в июле 2013 года. Второй — на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» в сентябре 2013 года.