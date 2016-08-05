Анкара, 5 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT заявил, отношения России и Турции имеют очень большое значение для региона и призвал ликвидировать последствия инцидента с российским Су-24, который сбили турецкие ВВС в небе над Сирией.

Randam Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, негативные последствия «нежелательного инцидента с самолетом» длились восемь месяцев, после чего Эрдоган написал письмо с предложением прекратить осложнение отношений. В своем письме он также «выразил сожаление в связи с произошедшим».

Этот шаг глава Турции предпринял потому, что «отношения Турции и России представляют очень и очень большое значение для региона». Эрдоган также отметил, что политику страны не стоит строить на принципе «оставь одного и держись за другого».

Напомним, после того, как в Кремле решили, что Турция принесла извинения за сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-24 над Сирией, было заявлено о возобновлении российско-турецких отношений на докризисном уровне.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению законодательной базы для нормализации отношений с Турцией. После решения о нормализации отношений были сняты туристические ограничения, в частности, разрешена отправка российских туристов в Турцию, однако чартерные рейсы пока не возобновлены.