Москва, 5 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В МВД столицы завершено расследование в рамках уголовного дело в отношении 17 участников преступной группировки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Дело передано в Бабушкинский суд Москвы. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, незаконной банковской деятельности, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в незаконном обороте оружия.

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«В ходе расследования установлено, что в ноябре 2012 года один из членов сообщества заключил долгосрочный договор аренды помещений со столичной коммерческой организацией. При этом арендная плата не выплачивалась, что причинило собственнику имущественный ущерб без признаков хищения на сумму свыше 26 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

Также в период с 2011 по 2014 год участники сообщества, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность, получив таким образом доход свыше 3 млн рублей.

Организатор сообщества совместно с двумя подельниками изготовил подложные исполнительные документы по ранее заключенным с государственным бюджетным учреждением договорам на выполнение работ по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из районов Москвы.

«Данная документация была представлена при подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы о взыскании с бюджетного учреждения 48 миллионов 402 тысяч рублей. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от соучастников обстоятельствам», — отметили в МВД.

Напомним, в 2015 году 17 членам преступной организации предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконная банковская деятельность», «Мошенничество», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

«Несмотря на исключительную сложность этого многоэпизодного уголовного дела, которая обусловлена также и количеством фигурантов, его удалось довести до суда», — заявили в пресс-службе МВД.