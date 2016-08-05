Кабул, 5 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Губернатор округа Азра провинции Логар Афганистана Хамидулла Хамид заявил 5 августа, что все семеро членов экипажа вертолета Ми-17 (экспортное название российского Ми-8МТ), разбившегося днем ранее, находятся в плену боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Associated Press.

chap15 В плену

По его словам, «правительство не контролирует территорию», где произошло крушение вертолета, который направлялся в Россию через Узбекистан для прохождения технического обслуживания.

На борту вертолета находился один гражданин России.