Даллас, США, 5 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Издание 1938 года, на страницах которого впервые появился Супермен, ушло с молотка на аукционе Heritage Auctions в Далласе. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, отдал за лот почти $1 млн, сообщают организаторы аукциона.

ErikaWittlieb Игрушка Супермен

Перед началом торгов предполагалось, что журнал Action Comics, почти 80 лет назад стоивший 10 центов, будет продан за $750 тыс., однако финальная стоимость лота достигла $956 тыс. К сегодняшнему дню в мире сохранилось всего около ста экземпляров комикса.

Отмечается, что состояние проданного издания весьма далеко от идеального. Предыдущий владелец, коллекционер с Восточного побережья США, заплатил за него в 1990-х годах $26 тыс.