Архангельск, 5 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Архангельская областная избирательная комиссия отказала в регистрации для участия в выборах в депутаты Государственной Думы двум кандидатам-самовыдвиженцам. В частности, отказ в регистрации получила Елена Ломова (одномандатный избирательный округ №73) и Дмитрий Калиничев (избирательный округ № 72). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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По информации ведомства, основанием для отказа в регистрации Ломовой стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. Калиничеву отказано в регистрации в связи с непредставлением документов, необходимых для регистрации кандидата (в частности, подписных листов), в установленный законом срок.

«В рамках состоявшегося очередного заседания облизбиркома приняты решения о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва, выдвинутым по одномандатным избирательным округам от трех политических партий. На основании представленных документов и результатов проверки порядка выдвижения комиссией зарегистрированы следующие кандидаты: Юрий Чесноков (избирательный округ № 73), выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»; Вячеслав Ерыкалов (избирательный округ № 72), выдвинутый политической партией «Патриоты России»; Михаил Силантьев (избирательный округ № 72) и Алексей Гурьев (избирательный округ № 73), выдвинутые политической партией «Родина», — сообщили в избиркоме.

Напомним, в Архангельской области началась выдача открепительных удостоверений для участия в выборах в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. Всего изготовлено 15 тысяч открепительных удостоверений. В областном избиркоме их выдача уже началась, и продлится до 6 сентября 2016 года включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Государственную Думу состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего на территории области пройдут 173 избирательные кампании, будут работать более 900 избирательных комиссий.