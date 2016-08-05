Мурманск, 5 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличен прожиточный минимум. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в постановлении регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пятьдесят рублей

«Величина прожиточного минимума по Мурманской области за I квартал 2016 года составляет: в расчёте на душу населения — 13 731 рубль, для трудоспособного населения — 14 281 рубль, для пенсионеров — 11 439 рублей, для детей — 14 223 рубля», — отмечается в документе.

В начале 2016 года, как сообщало ИА REGNUM, власти оставили уровень прожиточного минимума в Мурманской области на уровне прошлого года, причём тогда чиновники отметили, что принятие соответствующего постановления направлено на сохранение социальной стабильности в регионе. В мае прожиточный минимум в Заполярье вырос на 100 рублей.

Напомним, определение величины прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.