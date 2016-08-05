Тамбов, 5 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что сроки отключения горячей воды планируется к 2020 году сократить вдвое — то есть до одной недели, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Чибис сделал это заявление во время рабочей поездки в Тамбов накануне, 4 августа. Чиновник осмотрел в областном центре ряд объектов ЖКХ, в том числе место прокладки новой теплотрассы, строящейся для обслуживания 90 домов и пяти детских садиков.

При этом Чибис напомнил, что в настоящее время горячую воду можно отключать не более чем на 14 дней, но и этот срок будет сокращён, согласно программе реализации стратегии развития ЖКХ до 2020 года.

«Цель 2020 года — не более недели. Для этого в рамках Стратегии разработан комплекс мер и механизмов от внесения поправок в подзаконные акты до конкретных предложений по модернизации котельных и теплосетей», — сказал Чибис.

Напомним, стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым в конце января 2016 года.

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