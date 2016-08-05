Москва, 5 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Оплачивать проезд по безналичному расчёту можно у контролеров ЦППК на Курском направлении, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. До конца 2016 года оплату картами введут на Павелецком направлении, позже — на других направлениях Московской железной дороги."Мы постоянно работаем над развитием функционала каналов продаж: оплата банковской картой давно доступна в билетных автоматах и кассах, теперь пассажир сможет оплачивать билет картой прямо в поезде, не беспокоясь об отсутствии наличных денег», — заявил генеральный директор ОАО «Центральная ППК» Михаил Хромов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пригородная электричка

Напомним, летом 2016 также стартовали продажи объединенной транспортной карты на основе «Тройки» и «Стрелки». Пополнить баланс можно в салонах связи, кассах и терминалах ЦППК. При этом перечислять средства необходимо на два разных электронных кошелька.