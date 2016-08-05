Вьетнам, 5 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Трое детей погибло, еще семеро человек пропало без вести во Вьетнаме в результате разгула стихии, вызванного тайфуном Нида, сообщает Associated Press.

Hans Оползень

По словам сотрудника агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Нгуена Ана, в провинции Лаокай три ребенка погибло, когда их дом оказался погребен утром 5 августа под селевым потоком. Спасательные службы также разыскивают семерых человек, пропавших без вести в результате схода оползней и наводнений.

Как отмечает Ан, из-за схода грязевых потоков с популярным у местных жителей и туристов городом Сапа потеряно сообщение.

Тайфун Нида, вызывавший наводнения и оползни, стал также причиной эвакуации тысяч человек в соседнем Китае.