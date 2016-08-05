Париж, 5 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Во Франции обязали продавать вино и свинину владельцев халяльного супермаркета Good Price, который расположен в парижском пригороде Коломбе. Об этом, как передает RT, сообщил глава администрации мэра Жером Беснар.

eniw.ru Алкоголь

«Мэр Коломба, Николь Гуэрта, пришла туда сама и попросила владельца расширить ассортимент магазина, добавив алкоголь и нехаляльные блюда», — сказал он.

Местные власти считают, что отсутствие алкоголя и свинины в супермаркете свидетельствует о некачественном обслуживании покупателей, так как по условиям аренды магазин должен быть «универсальным».

«Мы хотим, чтобы общество было смешанным, — сказал Беснар. — Мы не хотим исключительно мусульманского района или района, в котором, наоборот, совсем нет мусульман».

Отметим, что власти Коломбе уже обратились в суд, чтобы досрочно завершить аренду.