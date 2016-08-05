Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту «Пулково» начальника Главного управления №3 Федерального агентства специального строительства РФ (Спецстроя России) Александра Шашкина. Военного строителя подозревают в коррупционных преступлениях, а именно — в коммерческом подкупе и получении, вместе с сообщниками, так называемых «откатов» на сумму свыше 61 млн рублей.

gu3.spetsstroy.ru Александр Шашкин

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», должностные лица управления подозреваются в том, что совершали противоправные действия, направленные на получение коммерческих подкупов от представителей подрядных организаций, за признание юрлиц победителем торгов на выполнение работ для нужд Министерства обороны России. Предполагается, что сумма «откатов», полученных начальником управления и четырьмя его подчиненными, могла превысить 61 миллион рублей.

По данным источника, фигурантами уголовного дела о коммерческом подкупе стали также начальник управления закупок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала «УПТК №322» ФГУП «ГУССТ №3», специалист отдела поставок оборудования ФГУП «ГУССТ №3», начальник отдела поставок оборудования и материалов ФГУП «ГУССТ №3».

ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства России» («ГУССТ №3 при Спецстрое России») строит объекты специального назначения, промышленные, административные здания, социальную инфраструктуру в регионах СЗФО. Предприятие является генеральным подрядчиком строительства объектов Минобороны на Северо-Западе России. В числе строек, которыми занимается управление, есть объекты атомного и космического назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Петербурге было задержано трое действующих сотрудников Спецстроя России и один бывший сотрудник этого предприятия. По версии следствия, они получили от лиц, действующих в интересах одной из коммерческих структур, не менее 874 тыс. рублей за обеспечение победы этой компании в конкурсе на заключение договора поставки товаров и оплаты поставленной продукции.

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Кроме того, в начале июля был задержан заместитель директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), полковник Александр Буряков. Тверской суд Москвы 6 июля санкционировал его арест.

Согласно материалам следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», при этом фигурантом дела является не только Буряков, но и еще несколько лиц, включая предпринимателей, работающих по контрактам со Спецстроем.