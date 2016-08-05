Якутск, 5 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Магаданской области требуют разобраться, откуда берётся высокая цена на посещение детских садов. Выяснить это, а также предпринять попытки сделать дошкольное образование дешевле, намерены представители регионального «Народного фронта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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«Фронтовики» приводят данные статистики, согласно которым один день пребывания ребенка в детском саду Магадана обходится в 224 рубля — почти в 2 раза дороже, чем в Москве, и более чем в 1,3 раза выше общероссийского показателя в 92 рубля.

Эксперты ОНФ полагают, что столь высокая цена является сдерживающим фактором для роста демографии в регионе — особенно на фоне того, что уровень доходов семей в Магаданской области средний по стране.

«Нам должны показать экономический расчет, мы должны видеть, из чего складывается такая цена, — требует член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Елена Гоголева. — Местное правительство обязано дать развернутый и объективный комментарий сложившейся ситуации».

Общественники намерены понять механизмы формирования и составляющие ценообразования и выяснить, не допущены ли здесь нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане самые дорогие детские сады на Дальнем Востоке, их цена в 2,5 раза выше, чем в Биробиджане и Владивостоке. При этом в начале 2016 года стоимость посещения дошкольных учреждений в столице Колымы выросла по сравнению с прошлым годом на 20%.