Вашингтон, 5 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон не доверяет России и президенту РФ Владимиру Путину в урегулировании сирийского конфликта: Москва может проявить себя как «безответственный игрок», поддерживающий «режим-убийцу», пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

На пресс-конференции в Пентагоне Обама отметил, что не уверен, можно ли доверять «русским и Путину». «Нам нужно проверить можем мы или нет добиться реального прекращения боевых действий», — сказал президент США.

Под прекращением боевых действий глава Белого дома подразумевал «прекращение воздушных бомбардировок, прекращение гибели гражданских лиц и разрушений, осуществляемых режимом Асада».

Комментируя переговоры по ситуации в Сирии, Обама пошутил, что их результатом стала «большая часть моих седых волос».

Ранее 5 августа Обама заявил, что успехи в сокращении территорий влияния ИГ (запрещено в России) на Ближнем Востоке — заслуга американской политики. По его словам, сколько США возглавляют коалицию, столько ИГ терпит поражения. Он выразил удовлетворенность прогрессом, которого «мы достигли на земле в Ираке и Сирии». Роль России в этом процессе он никак не отметил.