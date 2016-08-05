Киев, 5 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Кремле по-прежнему предлагают на должность посла России на Украине кандидатуру Михаила Бабича, несмотря на отказ Киева, заявил 4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона выдвинула новую кандидатуру посла РФ на Украине. Мы по-прежнему предлагаем назначить нового посла — это наш подход к нашим двухсторонним отношениям. Вместе с тем, если украинская сторона принимает решение о понижении уровня наших дипотношений, считает целесообразным такой пониженный режим дипломатического общения — это выбор украинской стороны. Мы по-прежнему являемся сторонниками и предлагаем, чтобы посол России был в Киеве», — заявил Песков. Вместе с тем он отметил, что «некорректным» является постановка вопроса о том, что Бабичу уже отказали в агремане. «Идут различные дипломатические процедуры предварительных согласований, которые выполняются в режиме тишины», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Перестановки в российском посольстве остаются одной из топ-тем на Украине.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

Ожидания и восприятие кандидатуры Михаила Бабича на Украине

Ротация в российском посольстве на Украине продолжает обсуждаться в украинских СМИ, хотя уже и не так оживлённо, как на прошлой неделе. Фокус внимания вполне объяснимо сместился на фигуру нового посла.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко продолжает комментировать ситуацию. Так, в интервью для издания Hubs он назвал смену российского посла на Украине провокацией: «Я не сомневаюсь в том, что это очевидная провокация, очевидный новый поворот в психологической войне. Что касается выбранного времени. Я вам скажу, почему это произошло именно сейчас. Потому что это игра наперед. Россия хочет в любой момент иметь повод обвинить нас в неконструктивизме, в нежелании возобновлять отношения, вот и все. А всю эту мишуру будут активно использовать кремлевские пропагандисты». При этом экс-министр высказался в отношении работы нового посла в силовых органах: «Традиционно страны, которые желают развивать между собой нормальные отношения, назначают на должности послов дипломатов. Есть такая удивительная профессия, которая призвана искать пути углубления отношений между странами — дипломат. А вот деятельность сотрудников КГБ, ФСБ и так далее направлены не на то, чтобы налаживать связи, а, наоборот, — на то, чтобы портить их и использовать этот фактор в своих целях».

Следует отметить, что на Украине крайне болезненно отреагировали на нарушение привычного протокола согласования послов, в частности, вынос кандидатуры на публичное обсуждение до официального направление агремана. И Огрызко, и прочие комментаторы прозрачно намекают на то, что этот момент можно (и даже следует) использовать в качестве повода для отказа утверждать кандидатуру Михаила Бабича. Или хотя бы потрепать нервы Кремлю, использовав весь отведённый для этого месячный срок. В этом ключе высказался председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» и экс-дипломат Богдан Яременко: «До получения агремана фамилия кандидата не разглашается. Это не закон, но правило. Государство, которое обращается за агреманом, не разглашает фамилию кандидата для того, чтобы избежать осложнений. Ведь государство, к которому обратились за агреманом, может расценить это как давление на себя. Разглашение фамилии может означать, что государство, отправляющее посла, фактически делает заявление: никуда не денутся, дадут согласие, можно не переживать. Фактически, ставят под сомнение суверенитет и независимость государства, к которому обращаются. Чем причиняют обиду».

Похоже, что в Киеве от Михаила Бабича, в первую очередь, ждут каких-то неприятностей."Есть опасения, что так целенаправленно готовится очередная провокация (тем более, что Бабичу не привыкать — все предыдущие его назначения сопровождались скандалами). Ведь как-то слабо верится, что щепетильно соблюдающая до этого момента дипломатический протокол российская дипломатия не знает элементарных правил назначения послов. Поэтому закрадывается подозрение, что нынешнее шоу с его назначением — часть кампании по обострению отношений России с Украиной (в одном ряду с обострением на Донбассе и присоединением Крыма к Ростовской области)», — пишет руководитель отдела «Мир» издания «Левый берег» Игорь Соловей.

Украинский журналист Виталий Портников в очередной своей колонке сравнивает фигуры Зурабова и Бабича, сравнение явно не в пользу последнего: «Предшественник Бабича Михаил Зурабов был политиком и бизнесменом. А Бабич — профессиональный диверсант. И если его отправляют в Киев, то только с одной целью — превратить посольство России в Украине в штаб дестабилизации нашей страны, в ведомство, которое будет содействовать всем усилиям, направленным на ослабление государства и власти. Ну и, разумеется, шантажировать бизнесменов, у которых есть интересы в России. Это Бабич умеет очень хорошо». О самом же Бабиче Портников пишет следующее: «Бабич — не человек из ФСБ. Бабич — человек ФСБ. Он — чекистский «смотрящий». Есть такая категория людей, которых издавна приставляют надзирать за курируемыми политиками или структурами. В новых условиях — ещё и зарабатывать деньги и следить, чтобы курируемые делились с ФСБ и Кремлём». Следует понимать, что украинские журналисты долгое время писали о смотрящих от Януковича, поэтому их лексика имеет свои особенности.

К слову, первым в череде таких бизнесменов стоит президент Украины. Возможно, Портников намекает на то, что именно он и станет первой жертвой ожидаемого им шантажа.

Новое назначение взбудоражило не только экспертное собщество Украины, но и сопредельных стран. Профессор Тбилисского Государственного университета Илии Олег Панфилов комментирует перестановки в посольстве для украинского ресурса «Обозреватель»: «Михаил Бабич, назначенный новым послом России в Украине, представляет собой «своего» человека президента России, готового выполнять то, что ему скажет Путин. Подобным жестом Кремль фактически говорит Киеву: «Не хотели спокойного Зурабова, значит, будет неспокойный Бабич».

Политолог Константин Бондаренко в интервью изданию «Актуальные комментарии» призывает помнить, что на Украине сменился не только российский, но и американский посол: «Не исключаю, что усилится давление на Украину. Москва и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы Киев как можно быстрее выполнил Минские соглашения. Возможны неформальные переговоры послов России и США для выработки неких рекомендаций и позиций своих правительств. В этом контексте возможны некоторые подвижки в восстановлении мира на территории Украины. По одной из версий, смена послов России и США была согласована на встречах Суркова и Нуланд. Но это всего лишь одна из версий. Только после того, как Бабич приступит к работе, можно будет говорить более конкретно».

Об этом говорит и кандидат политических наук Дмитрий Якубин, который уверен, что смена посла может ускорить выполнение Минских соглашений. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Голос столицы»: «В последнее время российской прессе было очень много негативных филиппик в адрес Михаила Зурабова, то есть, общество готовили к тому, что России необходим новый посол на Украине, который будет лучше налаживать контакты не только с высшим украинским руководством.

Ведь не секрет, что у нас многие вопросы, связанные с Минском, решаются в теневом режиме. Вспомните, например, заявление Керри о том, что разрабатывается закон по выборам [на Донбассе], вспомните «план Медведчука», а также, кто в Украине занимается законами о выборах, внесением правок в Конституцию … Весь этот процесс в целом происходит за кулисами, и очевидно, что успех Минска в дальнейшем будет зависеть от некоего дипломатического давления на украинских политиков».

»Я считаю большой ошибкой назначение «почетных», «статусных» послов России на Украине», — утверждает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM политолог Владимир Корнилов. — Обратите внимание, послы меняются, а проблемы остаются теми же. И первый майдан (не в последнюю очередь стараниями Черномырдина), и второй Россия проспала. Вместо того, чтобы заняться идеологией российско-украинских отношений, общественным мнением, российские послы вечно занимались экономикой и кулуарными договоренностями с элитами… Но надо ли назначать дипломата сейчас? Не знаю. Сейчас время дипломатии уже, возможно, прошло. Сейчас нужна воля и демонстрация решимости защищать свои собственные ценности. Возможно, именно кадровые дипломаты с нынешними задачами, стоящими перед Россией на Украине, и не справятся».