Москва, 5 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Составлен ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей китайских брендов на российском рынке, сообщает «АВТОСТАТ».

avtoed.com Lifan X60

Бесспорным лидером рейтинга является модель Lifan X60, ибо за первое полугодие 2016 года количество продаж этого автомобиля превысило 7,5 тыс. Первая модель этого производителя появилась на российском авторынке в 2005 году.

На второй строчке находится еще один кроссовер этого концерна — Х50. За последнее полугодие было зафиксировано более 2,6 тыс. его продаж. Базовая цена этой модели составляет 559 тыс. рублей. Пока кроссоверы Х50 импортируются, но в перспективе их производство могут наладить в Липецке.

avtology.com Lifan X60

Третье место занял Geely Emgrand, впервые появившийся в России еще в 2007 году. Эти седаны изготавливают в Белоруссии на заводе под Минском. Количество продаж этой модели равно 2,6 тыс. экземпляров.

Четвертую строчку рейтинга аналитики отдали кроссоверу Chery Tiggo, очень похожему на модель Toyota RAV4. В этом году в России выпустили модель нового поколения и количество ее продаж превысило 2,6 тыс. экземпляров.

Пятое место завоевал седан Lifan Cebrium, который производится в России на предприятии в Черкесске.

Кроме первой пятерки, в ТОП-10 вошли модели Geely Emgrand X7; Lifan Solano; Вrilliance V5; DFM H30 Cross и Chery Tiggo5.

Стоит отметить, что доля китайских автомашин на российском рынке неуклонно растет и уже превысила 2,5%.