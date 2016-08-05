Ставрополь, 5 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская Подписание соглашения между омбудсменом и избиркомом Ставрополья

Избирком и омбудсмен Ставропольского края подписали соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов избирателей, в котором впервые подробно прописан механизм контроля по работе с обращениями избирателей, передает с подписания корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение заключено в развитие федерального договора, который подписан между российским омбудсменром и Центризбиркомом, сказал на подписании председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов. Он бобавил, что в регионе с 2011 года действовал подобный договор, но в нем не был так подробно прописан весь механизм контроля за ходом выборов региональным омбудсменом.

«Подписанием соглашения мы хотим продемонстрироать свою твердую волю, добиться чтобы предлстоящие выборы прошли открыто и честно, — прокомментировал подписание документа ставропольский омбудсмен Алексей Селюков. — Мы живем в такое время, когда наше общество созрело к переходу к новому качеству политического мышления. Для этого только нужно, чтобы общественность была убеждена, что выборы прошли честно и открыто, что власть полностью легитимна и имеет право на серьезные решения, которые исходят от большинства».

«В период предвыборной кампании нам очень важно работать всем вместе, особенно при рассмотрении обращений граждан, которые поступают не только в систему избирательных комиссий, но и к уполномоченному по правам человека. Качественное обращение этих обращений — это залог успешного прохождения избирательных кампаний, особенно той, что пройдет 18 сентября 2016 года», — сказал Демьянов.

Он уточнил, что конкретно договор подразумевает «обмен информацией и обращениями, которые поступают в избирательные комиссии и к уполномоченному по правам человека, и принятие конкретных решений, как того требует закон».

«Решение своевременное, по горячим следам, в соответствии с избирательным законодательством. Впервые в соглашении прописаны механизмы контроля за прохождением честных и открытых выборов», — добавил Селюков.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Старвопольском крае состоятся выборы депутатов Госдумы РФ, предстоит выбрать региональный парламент в составе 50 депутатов по смешанной системе, а также состоятся муниципальные выборы в 90 муниципалитетах. В том числе, будут выбраны законодательные органы крупнейших городов края.