Вашингтон, 5 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Аналитики одного из крупнейших в США банков Bank of America Corp. (BofA) дали рекомендации инвесторам о покупках валют, привязанных к нефти. В своем обзоре они порекомендовали, в частности, покупать российский рубль.

ИА REGNUM Рубли

Речь идет о покупках рубля и облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале на спадах нефтяных котировок — привлекательность рубля для инвесторов объясняется сезонными факторами.

Эксперты банка ожидают рост курса рубля в четвертом квартале. «По нашим новым оценкам, ЦБ РФ будет придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, чем мы прогнозировали ранее», — говорится в обзоре. Политика ЦБ РФ обеспечит более низкую инфляцию и повышение реальной ставки до 4% в 2016 году.

По их прогнозу, рубль начнет восстанавливаться на фоне растущей нефти. К концу 2016 года баррель Brent подорожает до $52, а в первом квартале 2017 года — до $55.