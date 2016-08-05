Южно-Сахалинск, 5 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Вместе с масштабными уловами лосося в дальневосточных морях, на Сахалине местные жители ловят акул и выкладывают фото в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Завгородний Акула мако пойманная два года назад в Татарском проливе

Так, сахалинец Николай Литус выложил в социальной сети фото огромной серой акулы. В комментарии к фотографии сказано, что хищница запуталась в рыбацких сетях. Пользователи в своих комментариях пишут: «Даже мертвая очень страшная».

«Акулы приходят за богатыми стадами лосося. Это уже далеко не первый случай. Два года назад, в это же время, когда рыбы было много, я выходил в море с рыбаками, на сейнере. Тогда в сети тоже попалась акула мако, довольно большая — порядка 2,5 метров», — рассказал житель Ванино Андрей Завгородний.

Еще одну акулу, сельдевую, 4 августа выловили в Хабаровском крае, в Охотском море. Ее размер также превышает два метра. Считается, что сельдевые акулы никакой опасности для человека не представляют.

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Между тем, у берегов Сахалина в нынешнюю путину были замечены куда более грозные хищники — большие белые акулы. Их видели дважды, в районе Анивского залива. В первый раз акулу заметили рыбаки, во второй — собаки в дачном поселке подняли лай, а пришедшие люди с ужасом увидели совсем неподалеку от пляжа океанскую хищницу.

Ученые предупреждают, что большие белые акулы никогда не охотятся в одиночку. Отдыхающие на пляжах Сахалина теперь боятся заходить в воду.

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Как сообщало ИА REGNUM, именно Большая белая, или, как еще ее называют, «Белый людоед» натворила бед в Приморье, в августе 2011 года. Хищница напала на молодого мужчину, купавшегося в море у одного из пляжей Находки. Она откусила ему кисти рук, нанесла множество ран. Человека спасли отдыхавшие, спугнувшие «людоеда». А буквально на следующий день хищник напал на 16-летнего подростка в Хасанском районе Приморья, нанеся тяжелые раны. Третье нападение случилось через несколько дней неподалеку от Славянки — мужчина успел спастись, получив лишь рваные раны плеча.

Белая акула считается самым грозным обитателем океана, ее длина достигает 4−5 метров, хищник наделен чудовищной силой и молниеносной реакцией, атакует мгновенно. В гигантской пасти — 5−7 рядов острых, как бритвы, зубов.