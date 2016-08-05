Красногорск, 5 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Подмосковную усадьбу Лапино-Спасское, расположенную в Королеве, попытаются сдать в аренду до конца 2016 года. Пока найти желающего стать владельцем исторического здания, построенного в начале ХХ века, не удалось. Власти региона предполагают, что в наше время в усадьбе может расположиться любой социальный объект, спортивная секция или здание культурно-досугового назначения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Merio Аренда

По данным пресс-службы правительства Московской области, областные власти намерены определить будущее усадьбы «Лапино-Спасское» до конца 2016 года, рассматривая различные варианты вовлечения здания в оборот.

«До конца года будет принято решение о вовлечении в оборот объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Лапино-Спасское. Мы рассматриваем разные варианты вовлечения усадьбы в хозяйственный оборот, в том числе возможность создания на базе главного здания усадьбы объекта социально-культурного назначения», — пояснил заместитель министра имущественных отношений Московской области Вячеслав Имангулов.

Как, в свою очередь, отмечает заместитель председателя комитета по культуре администрации городского округа Королев Любовь Рязанцева, главный дом усадьбы закрыт с 2009 года, тем не менее туда зачастую проникают лица без определенного места жительства, нанося урон историческому зданию.

«Муниципалитет готов рассматривать любые предложения по дальнейшему использованию здания и прилегающей территории. Мы были бы рады видеть и социальные объекты, и спортивную точку, и здание культурно-досугового назначения. Все для этого есть: зеленая территория на окраине города Королев, рядом река Клязьма, тишина, покой, рядом вся инфраструктура — детский сад, школа, молодежно-культурный центр, реконструируется стадион, рядом инженерные коммуникации, автодороги и транспорт, транспортная доступность из Москвы, Пушкина и Королева», — заключил Рязанцева, подчеркнув, что будущим арендаторам понадобится воссоздать внешний облик здания, а внутреннюю планирову он сможет менять для современного использования.

Тем временем, пока в области продолжают искать арендатора для усадьбы, трехэтажный особняк, принадлежавший владельцу полотняной мануфактуры Федору Пантелееву, медленно, но неуклонно разрушается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, усадьбу «Лапино-Спасское» ранее планировалось сдать в аренду в рамках программы «Усадьбы Подмосковья». Стартовый размер годовой платы превышал 900 тысяч рублей. Власти области объявили о приеме заявок на участие в аукцион еще в июне 2016 года. Несмотря на это новый собственник так и не был найден.