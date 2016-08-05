Москва, 5 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум. С начала 2016 года острота восприятия инфляции жителями России снижается. Доля тех, кто считает рост цен высоким с января-февраля сократилась с 70% до 57% в июне-июле. Чаще об этом говорят малообеспеченные граждане (70%) и жители сел (63%). Вместе с тем несущественным рост цен сегодня считает каждый десятый (9% в июле). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Рубль

Склонность домохозяйств к продефляционному поведению сохраняется. Две трети жителей России (64%) уверены, что сейчас лучше тратить деньги по минимуму, чтобы сохранить их на будущее. Только 23% опрошенных полагают, что зарплаты и пенсии лучше беспрепятственно расходовать на повседневные покупки.

Опрос поведен 16−17 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.