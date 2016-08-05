Воронеж, 5 августа, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС — первый инновационный энергоблок поколения «3+» — включен в сеть 5 августа. Пока это пробное включение. Новый энергоблок выдал в сеть первые 240 МВт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

auto-front.su Нововоронежская АЭС

Энергоблок №6 НВ АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска.

Первое пробное включение генератора блока №6 в сеть было произведено в 03:35. Эту операцию специалисты называют одной из наиболее ответственных и важных на этапе энергетического пуска.

Включению энергоблока предшествовал толчок турбины — выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора, опробование её работы на холостом ходу.

Специалистами был проведён большой комплекс проверок и испытаний на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизия различного оборудования.

«Можно констатировать факт, что все работы выполнены надёжно и безопасно. Персонал, который управляет блоком, чётко понимает процесс, оборудование работает надежно и безопасно», — сказал генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новых, инновационных энергоблоков по проекту «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС стартовало в 2007 году. Всего планируется запуск двух блоков — №6 и №7, мощность каждого составит 1200 МВт.

Специалисты называют инновационные энергоблоки поколения 3+ полностью соответствующими постфукусимским требованиям МАГАТЭ по безопасности. Так, на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Ввод в строй энергоблока №6 повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза. Ожидается, что после ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию уже в первый год дополнительные налоговые поступления на имущество могут составить около 2 млрд. руб.

В промышленную эксплуатацию энергоблок №6 ориентировочно будет принят в конце 2016 года после освоения 100% мощности и проведения сдаточных испытаний.

На блоке №7 в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Окончание сооружения запланировано на 2018 год.