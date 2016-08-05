Москва, 5 августа, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 5 августа на Лондонской и Нью-Йоркской биржах после роста накануне, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 10:09 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до $43,78 (-1,165%) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI достигла $41,48 за баррель, она потеряла 1,085%.

Ранее нефтяные котировки росли две торговые сессии подряд, они прибавили по 6% на фоне Минэнерго США о резком сокращении за неделю запасов бензина в стране. Нефть отыграла рост на ожидании количества действующих буровых установок в США от компании Baker Hughes.