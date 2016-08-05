Тверь, 5 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Мнение Контрольно-счетной палаты будет учтено при формировании бюджета Тверской области на 2017 год. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облправительстве, говорилось 4 августа на встрече исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени с председателем Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяной Ипатовой.

Пресс-служба правительства Тверской области

Татьяна Ипатова отметила, что Контрольно-счетная палата региона проводит анализ ежеквартального исполнения главного финансового документа.

«К сожалению, из года в год мы констатируем, что у нас практически 40% бюджета расходуется в четвертом квартале. По отдельным отраслям — до 60%. Это строительство, ЖКХ, дорожное хозяйство. Возможно, расчеты происходят по факту закрытия работ. Тем не менее, мы увидели, что при проведении закупок изначально они планируются с сентября и позже», — сообщила руководитель Контрольно-счетной палаты. Она добавила, что в случае своевременного проведения закупок регион получит возможность использовать такие механизмы Федерального казначейства, как привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств по счетам.

Глава региона, в свою очередь, высказал обеспокоенность информацией о проведении тендеров в четвертом квартале, особенно это касается дорожной сферы.

«Мы понимаем, что все дороги должны ремонтироваться летом, когда позволяет погода. Надо посмотреть, связано ли состояние дорог с процессом организации и финансирования проведения конкурсов. Пока налицо прямая связь и негативные последствия, так как деньги выделяются, а качество дорог оставляет желать лучшего», — добавил Игорь Руденя.

Еще одной темой встречи стали вопросы финансовой поддержки муниципалитетов. По словам главы региона, облправительству важно в режиме онлайн видеть эффективность расходования бюджетных средств, направленных в муниципальные образования. Татьяна Ипатова заметила, что для этого необходимо совершенствовать техническое оснащение и информационные системы на местах, в этом регион может рассчитывать на поддержку Федерального казначейства. Игорь Руденя попросил подготовить информацию о потребностях муниципалитетов, чтобы начать работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетных процессов на территориях.

Участники встречи обсудили также вопросы получения по исполнительным листам средств областного бюджета. «Такие процедуры как исполнительные листы к бюджету не могут носить регулярный характер», — обозначил Игорь Руденя.

Глава Тверского региона сказал также, что в ближайшее время в Правительстве области будут детально изучены акты Счетной палаты России и организована работа по устранению замечаний. В частности, они касаются завышения цен при проведении закупок для нужд здравоохранения.