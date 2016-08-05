Ярославль, 5 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум. 4 дня с 28 по 31 июля 2016 года гостили 40 ярославцев на Кургане дружбы на границе России, Латвии и Белорусии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском объединении Российского союза молодежи.

Активисты РСМ из Ярославской области поехали семьями, в том числе 11 детей.

Интернациональное соревнования проходили по многим видом спорта, в том числе по футболу. В нем ярославцы оказались первыми и домой вернулись с кубком победителей.

«Ярославцы ездят туда 22 года, а вообще этому лагерю на Кургане дружбы 25 лет. Курган — символическое место сплочения трех республик в честь борьбы с фашизмом. Там посажен дуб — на границе трех стран. Сам Курган территориально на стороне латышей. Раньше мы ходили туда через мостик, через границу, но как Латвия вступила в ЕС, чтобы туда попасть, нужен «шенген». Но это место видно с белорусской стороны. Латыши все равно приезжают, берут визы в Беларусь. Сложнее сейчас всем ездить, чем когда лагерь создавался», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославского объединения Ксения Костина.

Молодежный лагерь Бе-Lа-Русь отличает романтика походной жизни, новые знакомства, песни у костра под гитару, дискотеки до утра, творческие конкурсы. Самому Кургану Дружбы уже 57 лет.