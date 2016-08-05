Магаданская область, 5 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Владимир Печёный предлагает раздавать фермерам и аграриям вместе с «дальневосточными гектарами» и «колымские». Об этом, как передает RT, глава региона заявил на заседании правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По его словам, это будет дополнительным стимулом для людей, которые готовы развивать сельскохозяйственное производство в регионе.

«Это будет дополнительным стимулом для фермеров, аграриев, которые хотят и готовы развивать сельскохозяйственное производство на Колыме, — говорит Печёный. — У нас земли много, стоит задуматься о выделении двух-трёх колымских гектаров к дальневосточному».

На заседании регионального правительства было принято решение дать поручение Минсельхозу провести оценку количества земель, их состояния, а также провести консультации с местным населением.

«Нужно быть локомотивом новых идей, формировать новые предложения», — отметил губернатор Магаданской области.