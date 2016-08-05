Пхеньян, 5 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Международные санкции не помешают КНДР нарастить число спутников и установить свой флаг на Луне, сообщает Associated Press со ссылкой на директора научно-исследовательского центра космического агентства NADA Хен Кван Ила.

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Указано, что КНДР, не взирая ни на какие санкции, продолжит освоение околоземного пространства и через десять лет установит свой флаг на поверхности Луны. Развитие коммуникационной системы посредством разработки геостационарных спутников должно стать основой для подготовки полета на Луну.

Кван подчеркнул, что успехи КНДР в создании ракет большой дальности сопровождаются успешным выводом на околоземную орбиту двух спутников KMS-3−2 и KMS-4.

Напомним, что ракетная программа КНДР постоянно сопровождается тревогой и осуждением со стороны США, Японии и Южной Кореи. Совет безопасности ООН наложил запрет на испытания северокорейских баллистических ракет и ядерного оружия.7 февраля 2016 года КНДР запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений Совета Безопасности ООН, в ответ на что Совбез единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Власти КНДР, в свою очередь, заявляют, что развитие ракетной и ядерной программы направлены на обеспечение безопасности и суверенитета страны, тревогу за которые вызывают постоянные военные учения США и их союзников у границ КНДР.