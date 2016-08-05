Эрдоган назвал возможную дату визита Керри
Анкара, 5 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью государственному телеканалу TRT назвал предполагаемую дату визита в страну госсекретаря США Джона Керри.
По его словам, госсекретарь приедет 21 августа, цитирует Эрдогана CNN Turk. Ранее официальный представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что информацию СМИ о визите главы ведомства подтвердить не может.
Визит Керри состоится на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой, причиной которой стали обвинения Турции в адрес проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По мнению Анкары, он стоял за попыткой военного переворота в стране, власти Турции направили запрос о его выдаче. Сам проповедник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к военному мятежу, и осуждает попытку переворота.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции военные начали мятеж. Удержать власть бунтовщикам не удалось: к утру следующего дня преданным Эрдогану силовым структурам удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.