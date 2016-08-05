Анкара, 5 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью государственному телеканалу TRT назвал предполагаемую дату визита в страну госсекретаря США Джона Керри.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

По его словам, госсекретарь приедет 21 августа, цитирует Эрдогана CNN Turk. Ранее официальный представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что информацию СМИ о визите главы ведомства подтвердить не может.

Визит Керри состоится на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой, причиной которой стали обвинения Турции в адрес проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По мнению Анкары, он стоял за попыткой военного переворота в стране, власти Турции направили запрос о его выдаче. Сам проповедник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к военному мятежу, и осуждает попытку переворота.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции военные начали мятеж. Удержать власть бунтовщикам не удалось: к утру следующего дня преданным Эрдогану силовым структурам удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.