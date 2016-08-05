Улан-Удэ, 5 августа, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Пассажиры авиакомпании «ИрАэро», которые не захотели лететь на самолете Ан-24 вместо нового Sukhoi Superjet 100, устроили бунт в аэропорту Улан-Удэ, сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус».

Оноре Домье. Восстание. 1860

«Уже на взлете Ан-24 пассажиры отказались лететь и потребовали остановить воздушное судно, — говорится в сообщении. — Самолет остановили, 18 человек вышли и вернулись в здание аэропорта».

Отмечается, что пассажиров воздушного судна возмутило то, что прямо перед взлетом им поменяли самолет и резко изменили маршрут следования.

Кроме того, по словам одного из пассажиров, самолет был очень старым, а во время взлета из кабины начал идти дым.

«Нас это сильно напугало, пассажиры стали звать бортпроводников требовать остановить самолёт, — отметил пассажир. — Мне было очень страшно находиться внутри».

При этом источник утверждает, что уже после «инцидента» вышел представитель авиакомпании и поставил перед фактом — другого воздушного судна не будет.