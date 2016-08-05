Киев, 5 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Приватизация

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Минагрополитики и продовольствия Украины намеревается в очередной раз попробовать приватизировать госпредприятие «Укрспирт». По словам главы министерства Тараса Кутового, сказанным в эфире телеканала «112-Украина», предприятие уже до конца года должно перейти в распоряжение Фонда госимущества Украины. Что касается стоимости, министр заявил следующее: «Рынок будет определять. Но прогнозно, я думаю, это должно быть от 200 до 400 миллионов долларов». Следует отметить, что в состав «Укрспирта» входит 81 спиртзавод, хотя работают всего 25 из них. Производство спирта до сих пор остаётся на Украине монополией государства, хотя попытки приватизировать отрасль предпринимались ещё во времена Виктора Януковича. Это даст производителям алкогольной продукции выстроить производственную цепочку от сырья до конечного продукта.

«Я считаю, «Укрспирт» нужно продавать отдельными предприятиями, выделяя их из состава концерна. Когда ты продаёшь только что созданное предприятие, «без истории» и шлейфа проблем, поиск инвестора не составляет труда», — комментирует возможную продажу глава ФГИУ Игорь Белоус в интервью изданию «Фокус». Такой вариант опять-таки больше всего устраивает водочников: каждый из наиболее влиятельных игроков рынка сможет обзавестись собственным спиртзаводом (или даже несколькими), исходя из преимуществ его расположения и последующей логистики. Также глава ФГИУ отметил, что приватизации «Укрспирта» мешало отсутствие специального закона. Однако теперь закон есть, осталось «всего лишь», проголосовать его в парламенте.

Также, по словам аграрного министра, кроме «Укрспирта» его ведомство готовит к продаже «Артемсоль» и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. Последняя является заметным игроком на рынке экспорта зерновых, несмотря на то, что была создана всего несколько лет назад, во времена президентства Виктора Януковича. Согласно открытым данным, в 2015/2015 маркетинговом году ГПЗКУ занимала второе место по экспорту пшеницы (6,3%), первое место по экспорту ячменя (12,4%), второе место по экспорту кукурузы (8%). В собственности компании находится около 80 зернохранилищ и два перевалочных терминала в портах Николаева и Одессы. Кутовой утверждает, что интерес к приватизации ГПЗКУ проявляет китайская компания (он не уточняет, какая именно). Однако это вполне ожидаемо, учитывая, что ещё в 2012 году Экспортно-импортный банк Китая предоставил корпорации кредит в размере 3 млрд долл (500 млн из них использовано, еще 2,5 млрд долл хранятся в банках Украины и Китая). ГПЗКУ показывает в отчётах убыток четвёртый год подряд (3,79 млрд грн убытка по итогам 2015 года), поэтому вряд ли она способна погасить китайскому банку израсходованную часть кредита кроме как через продажу.

В правительстве также не оставляют надежд на продажу химического гиганта, Одесского припортового завода — конечной точки аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. По словам министра юстиции Павла Петренко, правительство готово оказать поддержку стратегическому инвестору, который согласится вложиться в покупку ОПЗ и расширение производства. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Украина»: «Позиция премьер-министра и правительства следующая: мы будем максимально поддерживать тех иностранных стратегических инвесторов, которые готовы не просто купить этот завод, но и вложить в него деньги на модернизацию, что в свою очередь позволит увеличить количество рабочих мест и эффективность предприятия, и даст ему возможность быть конкурентным на рынке». Министр сообщил, что переоценки ОПЗ в правительстве ожидают уже осенью, то позволит снова выставить актив на продажу. Напомним, что на стартовую цену в 520 млн долларов желающих купить ОПЗ не нашлось, и в Киеве заявили о введении дисконта примерно на 30%.

Бывший вице-премьер правительства Словакии, сопредседатель группы стратегических советников при Кабмине Иван Миклош в интервью Deutsche Welle заявил, что Украине следует изменить подход к приватизации: «Прежде всего, с самого начала необходимо привлекать опытных иностранных советников, которые помогали бы управлять процессом и достигать успеха».

Валюта

На Украине начал постепенно дорожать доллар. По крайней мере, на наличном рынке курс американской валюты пробил психологически важную отметку в 25 грн, поднявшись до 25,02−25,08 грн за доллар. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара 5 августа на уровне 24,8 грн.

За последнее время серьёзно выросло евро, подорожав более чем на 0,5 грн. Конечно ему ещё далеко до летних максимумов (в июне евро стоил свыше 28 грн, не говоря уж о мае, когда он даже вплотную приблизился к 29-ти), однако можно допустить, что свои наименьшие значения к гривне этим летом он уже прошёл в промежутке 25−28 июля. Доллар также сохраняет тенденцию к подорожанию, но растёт более ползучими темпами.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предупреждает о возможности искусственной девальвации гривны со стороны правительства. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Голос столицы»: «Я вижу плохой, тревожный звоночек, а именно, бюджетная резолюция от нашего нового правительства на 2017 год, и в этой бюджетной резолюции — мало того, что она очень бедненькая, всего несколько макропоказателей, но один из этих показателей — это заложенный курс гривны на 2017 год. И почему-то наше новое правительство закладывает дальнейшую девальвацию до 27,2 [гривен за доллар — Ред.] на следующий год».

Экономический эксперт Александр Охрименко ожидает девальвации курса на осень, подчеркивая, что для этого имеются как традиционные сезонные факторы, так и очередное снижение экспорта. Об этом он сообщил в комментарии для УНН: «Летом была ревальвация. Первый фактор, который повлиял, — было лето. Хорошо, что украинцы начали нести в банк валюту. Я считаю это полезным. Поэтому была незначительная ревальвация, прежде всего, за счет денег украинцев. Потому что экспорт у нас, к сожалению, упал за полгода. Осенью, конечно, будет девальвация. Это характерно. Если мы посмотрим на каждый год, за исключением кризисных, такие как 2013−2014 годы, а если берем 2015 год, то видим, что в конце года была девальвация. И в этом году тоже будет». При этом он считает, что если правительство удержится от неразумных действий (возврат к жёсткой регуляции обменного рынка, дальнейшее закрытие банков и пр.), то до конца года доллар не будет стоить дороже 27 грн. В противном случае эксперт не исключил и курса 30 грн/долл.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции заявил, что при негативном сценарии — т. е. если МВФ уйдет из Украины — начинается резкое ухудшение экономической ситуации, на фоне уже больной экономики. «Это будет влиять крайне негативно на социальную и экономическую стабильность. При таком раскладе курс легко выйдет за параметры «30», притом очень быстро», — сказал Устенко. При этом он отметил, что наиболее высокая вероятность реализации, на уровне 85%, все же у базового сценария, при котором украинское правительство продолжит проведение необходимых структурных реформ по программе с МВФ — «и тогда курс гривны будет в пределах — 25−28 грн за доллар, поскольку Украина получит как минимум 3,4 миллиарда долларов от внешних кредиторов и инвесторов».

МВФ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не оставляет надежды пополнить валютные резервы Украины за счёт траншей МВФ ещё до конца лета. Об этом она сообщила на пресс-конференции: «Мы надеемся, что когда вернутся с каникул, объявят… надеемся, что это будет конец августа. Но, вы же понимаете, конец августа, или первые числа сентября, но надеемся на конец августа». Глава НБУ рассчитывает на получение двух траншей общей суммой 2,7 млрд долл. Третий транш Украина в этом году, по её словам, получить не успеет — он сдвинут на 2017 год. Вероятно, именно с этим связано уменьшение прогноза по золотовалютным резервам в 2016 году на 1,5 млрд долл (с 18,7 до 17,2 млрд долл), о котором сообщалось ранее. К слову, на 1 июля размер ЗВР составлял примерно 14 млрд. Одновременно указанные 1,5 млрд передвинулись на 2017 год, а значит увеличили прогноз по ЗВР в 2017 году. Следует отметить также, что последний транш от МВФ Украина получила 4 августа 2015 года.

Представитель МВФ Уильям Мюррей во время брифинга для журналистов отметил, что рассмотрение вопроса по Украине ожидается, хотя и непонятно, когда: «Мы ожидаем, что вопрос по Украине будет рассмотрен советом директоров через некоторое время… Но у нас нет точной даты, когда совет директоров проведет заседание по завершению пересмотра программы EFF. Это будет после ежегодных каникул совета». Каникулы продолжаются две первых недели августа. Также, по словам господина Мюррея, дело не только в каникулах и расписании заседаний Фонда. До выделения очередной порции кредитов Украине следует ещё принять ряд законопроектов. Каких именно, он не уточнил.

С другой стороны министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью для телепрограммы «Перша Шпальта» заявил, что острой потребности в деньгах МВФ Украина не испытывает: «Вопрос сейчас не в деньгах, которые нам нужны от МВФ. Такой потребности в деньгах сейчас нет, резервы [золотовалютные] у нас на стабильном уровне. Потребности в деньгах сейчас нет, но они могут возникнуть через несколько месяцев. Мы взаимодействуем с МВФ не ради денег». По словам главы Минфина, Украине важно позитивное отношение инвесторов, а сотрудничество с МВФ является своего рода гарантией правильного курса реформ.

Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в интервью для РИА Новости-Украина настроен не так оптимистично. По его словам, Украина если и получит в этом году кредит от МВФ, то не более 1 млрд долл. Что же будет в следующем году — не ясно. При этом объём чистых ЗВР эксперт оценивает в 2,3 млрд долл.

В свою очередь Александр Новак в эфире «Обозревателя» рассказал, чего именно ждёт МВФ от Украины: «Они хотят увидеть главный финансовый документ страны. Хотят, чтобы новое правительство им предоставило проект Государственного бюджета Украины на 2017 год. Именно по этому документу в Фонде будут судить, изменилась ли структура доходов бюджета, а также структура его расходов, есть ли изменения в соотношении центрального бюджета и местных бюджетов. Но они смогут это увидеть лишь только тогда, когда правительство внесет в парламент проект бюджета на 2017 год».

Пока же, по словам Александра Охрименко, Украину спасают перечисления гастарбайтеров: «За первое полугодие гастарбайтеры, частные валютные переводы, перечислили в Украину 3,7 млрд долларов, и за счет этих денег перекрыта разница по экспорту и разница по оттоку капитала».

Бензин

Заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев прогнозирует, что топливо на Украине в ближайшее время подешевеет. Об этом он заявил в комментарии Gazeta.ua: «В течение прошлой и этой недели дешевеют оптовые партии нефтепродуктов, которые завозят на Украину. Цена снизилась на 1%. Если такая тенденция будет продолжаться еще неделю, топливо на заправках должен подешеветь на 10 копеек за литр». Впрочем, по данным игроков рынка, снижение было даже более значительным: от 1000 грн за тонну А-95, до 500 грн/т А-92 и 600 грн/т дизтоплива. Стоит отметить, что полторы недели назад Геннадий Рябцев, напротив, ожидал повышения стоимости топлива в рознице на 0,7−1,1 грн.

Ещё более оптимистичен директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн — он ожидает падение цены минимум на гривну на литре. А вот президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов на Украине Леонид Косянчук считает, что цене не даст опуститься постоянный демпинг со стороны теневых производителей, исходя из чего «очень сложно прогнозировать реакцию легальных игроков на падение цен в опте, которое может вполне оказаться чисто ситуативным и кратковременным. Опять-таки остается абсолютно не прогнозируемым действия НБУ в плане валютной политики. Слишком много неизвестных в этом «уравнении».

Средняя цена по Украине на литр А-95, по состоянию на 4 августа, составляет 21,17 грн, А-92 — 20,42 грн, дизтоплива — 18,49 грн.

Статистика

Согласно предварительным данным НБУ, во втором квартале 2016 года украинский ВВП вырос на 1%. Вместе с тем, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отмечает, что это пока не точные данные, а прогноз.

Госстат фиксирует уменьшение потребление продуктов питания украинцами. В 2014 году один украинец в среднем съел 1112 кг продуктов, тогда как в 2015 году — 1049, т. е. на 5,6% меньше. Сильнее всего упало потребление рыбы (на 22,5% — 11,1 и 8,6 кг), яиц (на 10% — 310 и 280 штук), мяса (5,9% — 54 и 50,9 кг).

Также служба статистики утверждает, что на Украине выросла средняя зарплата (июнь 2016 к июню 2015 года), составив 5337 грн. Рост составил 17,3%. Однако выросла и задолженность по зарплатам, причем как к июлю прошлого года (1915,5 млн грн), так и к июню нынешнего (1866,5 млн грн), составив 1967,6 млн грн.

Портал finance.ua сообщает о том, что продажи новых автомобилей на Украине по итогам первых 6 месяцев 2016 года к аналогичному периоду прошлого года выросли на 60%. Рост наблюдается в том числе и в премиальном сегменте: продажи Mercedes-Benz выросли на 141% и составили 68 млн евро.

Тарифы и субсидии

Местные советы продолжают устанавливать моратории на повышение стоимости коммунальных услуг (Днепропетровская область), либо просят об этом Кабмин (Черновицкая область).

Правительство заложит в государственный бюджет на следующий год 45 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе общения с журналистами. По мнению чиновника, этого будет достаточно, чтобы обеспечить субсидиями 9 млн украинских семей. В 2016 году на аналогичные цели предусмотрено 40 млрд грн, оппоненты власти уверены, что реально нужно будет как минимум вдвое больше.

При этом сумма, озвученная Розенко, может быть не окончательной. Профессор кафедры финансов Национального Университета «Киево-Могилянская Академия» Александр Мертенс в эфире радио «Голос столицы» заявил, что расходы на субсидии могут быть повышены: «У нас отопительный сезон и бюджетный сезон не совпадают. Поэтому если практика покажет в начале следующего года, что этих денег не хватает, то я думаю, что у парламента и правительства есть возможность внести корректировки».

Напомним, что согласно данным социсследований (проект «Перезагрузка — открытая власть») 65% жителей Украины потенциально готовы участвовать в протестах по поводу тарифов. Т. е. начисление субсидий не решает проблему социальной напряжённости.

Разное

243 российским компаниям, которые вели хозяйственную деятельность с бизнесменами из неконтролируемых Украиной территорий, запрещено действовать на территории Украины. Соответствующие санкции на них наложены в соответствии с обращениями СБУ. Конкретные названия компаний не сообщаются.

Министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала «Эспрессо-TV» в очередной раз подтвердил отказ возвращать т.н. «кредит Януковича» (кредит в размере 3 млрд долл, предоставленный Россией Украине в декабре 2013 года): «Наша позиция — что это было принуждение, что под политическим влиянием заставили взять эти средства. Поэтому наша позиция, что мы не должны их возвращать». Министр уточнил, что Украина будет опираться на эту позицию в суде.

Согласно данным исследования Центра ИЭСКР, Украина добилась самых невпечатляющих успехов за 25 лет независимости (в сравнении с прочими странами т.н. «соцлагеря»). По данным Центра, доход на душу населения по паритету покупательной способности с 1990 года вырос всего на 17% (до 7916 долл в год).

Экономист Юрий Гаврилечко не исключает очередного технического дефолта Украины в ближайшее время (предыдущий, напомним, официально был зафиксирован во время реструктуризации долга Украины в 2015 году). Такой сценарий, по его мнению станет возможным, если ситуация с торговым балансом не выправится: «Сбережения граждан имеют свойство заканчиваться», — напоминает эксперт.

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