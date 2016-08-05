Сплав по порогам на надувных женщинах в новгородской Окуловке запретили
Великий Новгород, 5 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Соревнования «Bubble Baba Challenge» — сплав по порогам на надувных резиновых женщинах — в этом году не состоятся ни в Окуловке Новгородской области, ни в Лосево Ленинградской области, ни где-либо ещё. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом организаторы шоу проинформировали на официальном сайте соревнований.
Отмечается, что запланированный на 27 августа сплав не состоится, несмотря на полугодовое общение с руководством Окуловского слаломного канала, включение этих соревнований в график и даже первоначальную поддержку со стороны местных властей. «Администрация Окуловки, изначально поддержавшая данное начинание, впоследствии изменила своё решение и запретила проведение соревнований, руководствуясь неизвестными нам соображениями», — сообщили организаторы соревнований, выразив надежду «что в России рано или поздно появятся администрации муниципальных образований, не лишённые чувства юмора и отличающие веселье от пошлости».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования «Bubble Baba Challenge» планировали провести на новом слаломном канале в Окуловке Новгородской области 27 августа 2016 года после 5-летнего перерыва. Сплав на надувных резиновых женщинах проводился ежегодно с 2003 по 2011 годы на реке Вуокса в Лосево Ленинградской области. С 2012 власти Приозёрского района Ленобласти отказывали в проведении соревнований под разными предлогами. Глава Окуловского района Сергей Кузьмин заявил, что «замечательный слаломный канал» в Окуловке «предназначен для проведения соревнований и тренировок спортсменов, а не для подобных «вещей».