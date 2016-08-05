Великий Новгород, 5 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Соревнования «Bubble Baba Challenge» — сплав по порогам на надувных резиновых женщинах — в этом году не состоятся ни в Окуловке Новгородской области, ни в Лосево Ленинградской области, ни где-либо ещё. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом организаторы шоу проинформировали на официальном сайте соревнований.

pixbay Река. Пороги

Отмечается, что запланированный на 27 августа сплав не состоится, несмотря на полугодовое общение с руководством Окуловского слаломного канала, включение этих соревнований в график и даже первоначальную поддержку со стороны местных властей. «Администрация Окуловки, изначально поддержавшая данное начинание, впоследствии изменила своё решение и запретила проведение соревнований, руководствуясь неизвестными нам соображениями», — сообщили организаторы соревнований, выразив надежду «что в России рано или поздно появятся администрации муниципальных образований, не лишённые чувства юмора и отличающие веселье от пошлости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования «Bubble Baba Challenge» планировали провести на новом слаломном канале в Окуловке Новгородской области 27 августа 2016 года после 5-летнего перерыва. Сплав на надувных резиновых женщинах проводился ежегодно с 2003 по 2011 годы на реке Вуокса в Лосево Ленинградской области. С 2012 власти Приозёрского района Ленобласти отказывали в проведении соревнований под разными предлогами. Глава Окуловского района Сергей Кузьмин заявил, что «замечательный слаломный канал» в Окуловке «предназначен для проведения соревнований и тренировок спортсменов, а не для подобных «вещей».