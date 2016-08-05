Пекин, 5 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Корабли ВМС НОАК успешно выполнили все поставленные задачи в рамках международных учений RIMPAC и в настоящий момент легли на обратный курс к порту приписки на о. Хайнань. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства национальной обороны КНР.

Повышать боеготовность и обеспечивать надежную охрану морских границ. Плакат НОАК 1962

В этом году на крупнейшие международные военно-морские учения, которые по традиции организуют ВМС США, Китай направил сразу 5 кораблей: эсминец, фрегат, корабль снабжения, плавучий госпиталь, спасательное судно для работы с подводными лодками. Кроме того, в отдельных операциях были задействованы 2 палубных вертолета, пишет «Синьхуа».

В течение 23 дней учений китайские моряки наиболее тесно работали с американскими, французскими и индонезийскими ВМС. Представленные корабли ВМС НОАК отработали ряд ключевых сценариев, в том числе освобождение захваченного пиратами судна, спасение команды корабля, терпящего крушение, и преследование судна, нарушившего территориальные воды государства.

Полный отчет о проведенных учениях будет опубликован после того, как корабли вернутся в порт приписки.

Учения RIMPAC являются самыми крупными международными учениями в мире. Впервые RIMPAC были проведены в 1971 г. Учения проводятся каждые два года. Руководителем учений выступают США. Впервые КНР приняло участие на учениях RIMPAC в 2014 г., тогда ВМС НОАК были представлены 4 кораблями с 1,1 тыс. моряков на борту. Как сообщало ИА REGNUM ранее, об участии ВМС НОАК в RIMPAC-2016 стало известно в марте 2016 г.