Москва, 5 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщил о начале работ по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Решение создать исследовательскую группу было принято на встрече министров экономики и торговли России и стран-членов АСЕАН, заявил Улюкаев журналистам.

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По его словам, участники встречи решили начать исследования о возможности создания зоны свободной торговли, ими займется соответствующая группа. Улюкаев напомнил, что о возможности создания такой зоны заявил в мае 2016 года на саммите Россия-АСЕАН в Сочи президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о создании свободной зоны по торговле товарами, вопрос о торговле услугами и инвестициями будет решаться на национальном уровне. Срок реализации соглашения Улюкаев оценил в два-три года, из которых год уйдет на исследования. Организация работы группы уже поручена «старшим должностным лицам».

Министр пояснил, что потребуется дополнительное информирование государств-членов АСЕАН о взаимодействии в рамках ЕАЭС. «Это нормально, недостаток информации всегда бывает, мы этот недостаток восполним и будем совместно работать», — сказал Улюкаев.

ЕАЭС — экономический союз, создаваемый с конца 90-х годов на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 26 февраля 1999 года Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве подписали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

АСЕАН была создана в 1967 года для защиты политических и экономических интересов основных некоммунистических стран Юго-Восточной Азии. Поначалу в Ассоциацию входили только пять стран: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Индонезия.

Сейчас в АСЕАН также состоит Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма. Ассоциация собирается добиться региональной интеграции уровня Европейского Союза.