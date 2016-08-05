Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2016, 09:25 — ИА Регнум. К берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел мощный циклон, который принес сильные дожди и ветер. Как рассказали ИА REGNUM местные синоптики, первыми удар примут южные районы края — это крупнейшие населенные пункты региона, такие как Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский и Усть-Большерецкий районы.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

«Атмосферный вихрь пришел сегодня днем. Он принес дожди, местами сильные. Усилился и ветер. Ожидается, что погода в районах края будет плохой как минимум в течение суток», — сказали специалисты метеоцентра.

Все оперативные службы крупнейшего района Камчатки из-за циклона переведены в состояние повышенной готовности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела ГО, ЧС и военно-мобилизационной подготовки администрации муниципалитета Игорь Злобин.

По его словам, если прогнозы о большом количество осадков оправдаются, то в районе возможны перебои в подаче электроэнергии в результате замыкания на электросетях и на открытых трансформаторных подстанциях. Также из-за плохой видимости прогнозируются ограничения в работе авиации на аэродромах базирования и вертолётных площадках.

«Все аварийно-спасательные службы Елизовского района будут приведены в состояние повышенной готовности. Он также подчеркнул, что пик прохождения циклона придётся на 6 августа», — сказал собеседник агентства.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сказали, что советуют местным жителям без лишней необходимости не выходить на улицу, а если это пришлось сделать, то быть предельно осторожными и держаться подальше от баннеров и рекламных вывесок, которые может сорвать порывом ветра. Кроме того, туристам рекомендовано воздержаться от выхода на маршруты.