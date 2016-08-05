Москва, 5 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Снова и снова нефть привлекает к себе внимание — то затянувшейся фазой стремительных продаж, то резким отскоком выше. Особенного повода вроде как и не появлялось — инвесторы решили вернуться к публикации Минэнерго США по добыче черного золота и спросу на топливо, что и было бурно отыграно.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 5 августа, с утра наблюдается снижение интереса к покупкам нефти на фоне публикации исследования BMI Research, где отмечается слабый спрос на энергоносители со стороны Китая. Reuters пишет, что данный фактор способен стать негативным драйвером. В пятницу с утра баррель Brent торгуется по $43,88 (-0,9%).

По сути, взрыв оптимизма 4 августа на данных суточной давности был просто игрой от скуки. Сам по себе отчет EIA весьма неоднороден, ведь коммерческие запасы нефти за неделю снова выросли. В этом свете думается, что вряд ли покупки получат широкое продолжение. 5 августа вечером выйдут данные от Baker Hughes по численности американских буровых установок — двумя неделями прежде показатель чуть подрастал, сейчас он составляет 463 штуки. Баррель североморской нефти Brent проторгуется сегодня в диапазоне $43−44.