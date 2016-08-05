Зарайск, Московская область, 5 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. 11 августа подмосковный Зарайск отметит круглую дату — городу, первое упоминание о котором датируется 1146 годом, исполнится 870 лет. Для жителей в этот день будет подготовлен общегородской праздник с выступлениями звезд Мариинского и Большого театров. По мнению председателя МОО ВООПИК Евгения Соседова, к этой дате Зарайск подошел достойно, несмотря на проблему сохранения городской исторической застройки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

BorisBK Зарайский Кремль (вид с ул. 1-я Заречная)

«Зарайск можно считать одним из наиболее благополучных городов Подмосковья в смысле сохранения его исторического наследия. Ввиду удаленного расположения от Москвы его миновала вся безумная застройка, которая атаковала все остальные исторические города. Зарайску удалось сохранить некую целостность, панорамы все исторические. Несколько лет назад у Кремля было аварийное состояние, даже рухнула часть стены южной, но были выделены средства и идет реставрация. Конечно, не обходится и без проблем, например, вопрос сохранения городской исторической застройки: там то поджоги, то из местных кто-то свои дома переделывает. Такие проблемы есть, но вопиющей беды нет», — отметил Соседов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что Зарайск является единственным подмосковным городом, где был утвержден предмет охраны исторического посления федерального значения.

«Зарайск подошел к своем юбилею достойно, хотя какие-то моменты еще можно обсуждать и о них поспорить», — заключил Соседов.

По данным пресс-службы министерства культуры Московской области, празднование дня города начнется 11 августа и продлится еще несколько дней. Так, жителей и гостей города 11 августа ждет концерт с участием Государственного Академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова, Государственного оркестра «Гусляры России», Хора солистов Мариинского театра, сводного симфонического оркестра с участием Камерного оркестра «Инструментальная капелла», солиста Мариинского театра Владимира Ванеева, солистки Мариинского театра Екатерины Сергеевой, солиста Большого театра России Василия Ладюка и других артистов. Также в рамках праздника пройдет областной фестиваль «Благовест».

«Визитной карточкой города является Зарайский кремль, жемчужина средневекового зодчества. Не случайно именно у его стен появится площадка для праздничного концерта. Находящийся на территории кремля историко-архитектурный, художественный и археологический музей — один из крупнейших на юго-востоке Подмосковья, пользуется все большей популярностью у туристов, которых в прошлом году в городе побывало более 80 тысяч», — пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конец июля на территории Зарайского кремля, археологи обнаружили древние обломки керамики, кости мамонта, ножи возрастом не менее 16 тысяч лет и другие каменные изделия верхнего палеолита: кремневые нуклеусы — черновые заготовки, с которых получались ножевидные пластины или отщепы, скребки — орудия труда, используемые для выделки шкур. Позже были обнаружены и другие исторические атрефакты: угли, охру, кремневые изделия первобытного человека и большой фрагмент расплющенного бивня мамонта.