Иркутск, 5 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Иркутской области пропали двое туристов, сплавлявшихся по горной реке на надувном матрасе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

pixbay Река. Пороги

ЧП произошло, в четверг, 4 августа, в Слюдянском районе.

«Поступило сообщение по телефону от молодого человека о том, что их группа из 5 человек сплавлялась по реке Иркут, — говорится в сообщении. — Трое путешествовали на резиновой лодке и двое сплавлялись на надувном матрасе».

Отмечается, что связь с туристами, сплавлявшихся по горной реке на надувном матрасе, была потеряна во время сильной волны. Трое других путешественников благополучно добрались до ближайшей охотничьей базы Зубкоган, откуда и сообщили о происшествии.

Группа Байкальского поисково-спасательного отряда в настоящее время ведет поиск пропавших туристов.