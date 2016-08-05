Москва, 5 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 4 августа курс американского доллара расчетами завтра снизился на 0,7%, до 65,78 руб., курс евро отступил на 1%, до 73,19 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 5 августа, составляют 66,39 руб. за американскую валюту и 73,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 35 и 87 копеек соответственно.

ИА REGNUM Рубль

Рубль успешно учел в котировках вчерашний подъем по нефти, но конструктивным такое укрепление не смотрится. В кулуарах вновь обсуждают сценарий девальвации рубля для приведения бюджета РФ в более-менее приличный вид. За первое полугодие 2016 года дефицит составил 4% ВВП, или 1,5 трлн рублей, а должен быть не выше 3%.

Для «затыкания дыр» используют средства Резервного фонда, и несложная калькуляция показывает, что если тратить теми же темпами, фонда хватит до завершения декабря. Дальше предполагается распечатать ФНБ, но тогда страна останется фактически с пустыми карманами. Проще всего «закрыть» часть дефицита, ослабив позиции рубля, чье укрепление за полгода было все же чрезмерным. 68−70 рублей за доллар было бы достаточно для того, чтобы контролировать бюджет.

Сегодня, 5 августа, торги для американской валюты пройдут в пределах 65,45−66,50 рубля. Евро останется в диапазоне 73−74 рублей.