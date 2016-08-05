Москва, 5 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Банк России с 5 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Промышленный энергетический банк» («Промэнергобанк», г. Вологда), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с тем, что «Промэнергобанк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, банк допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

По величине активов «Промэнергобанк» занимал 364 место в банковской системе Российской Федерации.