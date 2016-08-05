Барнаул, 5 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Алтайский край более чем на 20 процентов увеличил площади гречишных полей, и на сегодняшний день они составляют 560,8 тыс. гектаров. По данным пресс-службы Алтайкрайстата, аграрии региона выращивают 47% всей производимой в России гречихи.

Гречневая каша. Фрагмент плаката советских времен

«Традиционно большое внимание гречихе уделяют сельхозорганизации края, которые посеяли нынче 281,8 тыс. гектаров, из них малые предприятия — 213,6 тыс. гектаров, немногим отстают от них крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, чей гречишный клин составил 279 тыс. гектаров», — пояснили статистики.

Кстати, цена гречки за последние месяцы значительно выросла. Так, если в апреле аграрии продавали ее по 32 тыс. рублей за тонну, то в начале августа — уже торгуют по 45 тыс. рублей за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году валовой сбор алтайской гречихи оказался в 1,8 раза больше уровня прошлого года (233 тыс. тонн). Это самый высокий показатель в стране и за всю историю выращивания культуры в Алтайском крае.

Помимо собственных перерабатывающих мощностей, в регионе налажена разветвленная система экспортных поставок этой культуры в различные регионы России и зарубежья. А в Китай поставляется лузга гречихи, где из нее делают ортопедические подушки.